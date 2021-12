Opnieuw minder coronagevallen: bijna 13.000 positieve tests erbij

De GGD’en kampten zaterdag enkele uren lang met een storing, die onder meer de site voor het maken van testafspraken trof. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) valt het cijfer daardoor echter niet lager uit. Op het cijfer van maandag had de storing ook geen invloed, aldus het instituut.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 74 coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. In de afgelopen week zijn 445 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 64 per dag. Dat is gelijk aan het niveau op zondag en dat was het hoogste peil sinds 2 februari.

Het totale aantal positieve tests sinds het begin van de epidemie is nu gestegen tot boven de 2,9 miljoen. Van meer dan 20.000 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.