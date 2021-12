Kinderopvang en ouders: werkenden in de knel met langere vakantie

Als de kerstvakantie voor basisscholen wordt verlengd, zoals ingewijden zeggen tegen het ANP, kan dat veel werkende ouders in de problemen brengen. Daarvoor waarschuwen de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). Zij wijzen erop dat de meeste ouders gewoon moeten werken. ‘Het onderwijs zou dus noodopvang moeten aanbieden aan alle werkende ouders.’

Volgens bronnen gaan de scholen vanaf volgende week dinsdag dicht. Voor kwetsbare kinderen of kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep uitoefenen werd tijdens eerdere schoolsluitingen noodopvang geregeld. Dat gebeurt volgens betrokkenen ook deze keer.

Wat de twee organisaties betreft moet noodopvang dus niet worden beperkt tot mensen met beroepen die als cruciaal zijn aangemerkt. ‘Op dit moment is er geen algehele lockdown’, schetsen ze het verschil met de eerdere schoolsluitingen. ‘Dat betekent dat het merendeel van de ouders gewoon moet werken in de week voor de kerstvakantie.’

Geen personeel

De kinderopvang kan de opvang in elk geval niet regelen, aldus BK. De reguliere naschoolse opvang kan wel gewoon doorgaan. De sector heeft geen personeel om allerlei extra opvang te regelen.

BK en BOinK wijzen erop dat thuiswerken voor veel mensen onmogelijk is. ‘Een pedagogisch medewerker uit de kinderopvang moet op de groep staan, een verpleegkundige moet naar de IC, een kapper kan niet digitaal knippen en de ANWB moet de weg op. Deze ouders kunnen op zo’n korte termijn vaak geen vrij meer krijgen of zijn al door hun dagen heen.’

Een deel van de mensen die in de knel komen, zullen volgens de organisaties wel degelijk opa’s en oma’s vragen om op te passen. Dat was nu juist niet de bedoeling. Het Outbreak Management Team (OMT) ziet een vervroegde sluiting van scholen juist als een manier om ouderen te beschermen. Kinderen zouden in de dagen voor kerst zoveel mogelijk in hun eigen ‘gezinsbubbel’ moeten blijven, zodat de kans op coronabesmettingen kleiner wordt.