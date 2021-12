Experts somberder over Duitse economie in 2022

De Duitse economie zal volgend jaar minder hard groeien dan eerder werd voorspeld. De opleving van het coronavirus zorgt voor een vertraging. Daarnaast kampen veel Duitse bedrijven met blijvende knelpunten in toeleveringsketens.

Het gezaghebbende onderzoeksinstituut Ifo verlaagt zijn verwachtingen voor de Duitse economische groei in 2022 naar 3,7 procent. Dat was eerder nog 5,1 procent. Vooral in de komende wintermaanden zullen coronabesmettingen een sterke impact hebben op de economische groei, zegt hoofdonderzoeker Timo Wollmershäuser.

Naast beperkende maatregelen wegens het coronavirus kampen veel bedrijven in de industrie met tekorten en vertraging bij de leveringen van onderdelen. Vooral elektronische componenten zoals chips zijn schaars, waar onder andere autofabrikanten onder lijden.

Inflatie

Het bruto binnenlands product van Duitsland, de grootste economie van Europa, zal in 2023 weer harder groeien dan eerder verwacht. Voor dat jaar rekent Ifo op 2,9 procent groei, tegenover een eerdere voorspelling van 1,5 procent.

De inflatie blijft door alle tekorten en hoge energieprijzen hoog, verwacht Ifo. Volgend jaar zal die uitkomen op 3,3 procent. Voor dit jaar rekent het economisch onderzoeksinstituut op een stijging van de consumentenprijzen met 3,1 procent.

Ifo-topman Clemens Fuest waarschuwt dat coronamaatregelen weliswaar impact hebben op de economie, maar dat de schade nog groter zou zijn zonder ingrepen om besmettingen met het longvirus tegen te gaan. Dan zou de pandemie langer voortduren, met grotere economische gevolgen.