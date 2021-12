Sportscholen vrezen voor opzeggingen bij verlengen avondsluiting

Een verlenging van de huidige avondsluiting heeft gevolgen voor het aantal leden van sportscholen en dus voor de inkomsten, zegt NL Actief, de branchevereniging voor sportscholen. De organisatie denkt dat leden door de verlenging hun abonnement zullen opzeggen en dat de aanwas minder zal zijn in de voor de sector belangrijke januarimaand. ‘Als maatregelen te lang blijven, heeft dat gevolgen voor de instroom van leden’, zegt NL Actief-directeur Patrick Rijnbeek.

Door de gedwongen sluiting om 17.00 uur zijn er sinds eind november niet veel extra opzeggingen bijgekomen, maar NL Actief waarschuwt voor de optelsom aan maatregelen en gevolgen daarvan. Met name na de invoering van het coronatoegangsbewijs werden abonnementen bevroren, zag de organisatie. Dat betekent dat er geen geld geïnd kan worden door sportscholen.

Eind 2019 hadden sportscholen zo’n 3,2 miljoen leden. Sinds de coronacrisis en door de lockdowns is zo’n 30 procent van de leden verdwenen, zegt Rijnbeek. ‘De schade telt gemiddeld op tot 30 procent.’ Een deel van de leden is teruggekomen, maar nog niet iedereen. Over het algemeen zijn ouderen terughoudender om terug te komen, ziet Van Rijnbeek.

De branche kijkt ‘met enige zorgen’ naar de januarimaand. In het kader van goede voornemens sluiten veel mensen doorgaans een abonnement bij een sportschool af. ‘We blijven zeggen dat het belangrijk is om te kunnen blijven sporten en bewegen. Iedereen die niet overdag kan sporten, sluit je uit met de avondsluiting’, zegt Van Rijnbeek. Een derde van de leden die normaal gesproken ‘s avonds sport, doet dat volgens NL Actief nu niet.