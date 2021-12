BBC stelt podcast over Harry en Meghan uit na klachten

De BBC heeft een podcast over prins Harry en diens vrouw Meghan uitgesteld na klachten over een vorige maand uitgezonden documentaire. De podcast zou een vervolg zijn op het tweeluik The Princes and the Press maar na veel negatieve reacties daarop heeft de omroep er volgens The Sun voor gekozen er later mee te komen.

Waar The Princes and the Press dook in de relatie tussen prinsen William en Harry met de media, focust de podcast zich op de grote belangstelling voor laatstgenoemde en zijn vrouw. Op de documentaire kwamen echter honderden klachten binnen van kijkers die vonden dat het portret te negatief was over de Britse koninklijke familie.

De royals waren zelf ook boos. Ze hadden de BBC namelijk gevraagd of ze de afleveringen van tevoren mochten zien, maar daar had de omroep geen gehoor aan gegeven. Om die reden zou de band tussen de BBC en de familie zijn verstoord en is het kerstconcert dat William en Catherine eind deze maand organiseren te zien bij het commerciële ITV.

Wanneer de podcast over Harry en Meghan online komt, is niet duidelijk. De BBC laat weten dat er nog aan gewerkt wordt en dat hij verschijnt als hij klaar is.