Achttien jaar cel voor echtgenoot oppositieleider Belarus

Een rechtbank in Belarus heeft een celstraf van achttien jaar opgelegd aan de echtgenoot van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, de voornaamste tegenstander van president Aleksandr Loekasjenko. Blogger en activist Sergej Tichanovski wordt volgens staatsmedia verantwoordelijk gehouden voor grootschalige ongeregeldheden. Hij heeft de beschuldigingen tegengesproken.

De autoriteiten arresteerden Tichanovski vorig jaar in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Hij wilde eigenlijk zelf meedoen, maar na zijn arrestatie stelde zijn politiek onervaren echtgenote zich kandidaat. Die ontpopte zich tot de belangrijke rivaal van Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is in het Oost-Europese Belarus.

Loekasjenko won de verkiezingen van vorig jaar volgens de officiële uitslag met overmacht en dat leidde tot enorme onrust. Veel mensen meenden dat er was gefraudeerd. Veiligheidstroepen van Loekasjenko traden hard op tegen demonstrerende burgers, waarna de Europese Unie zijn regime sancties oplegde. Dat leidde tot een conflict waarin Belarus grote groepen migranten naar de buitengrens met de EU dirigeerde.