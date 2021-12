Nederlands afscheidsconcert Rob de Nijs op 10 april

Het Nederlandse afscheidsconcert van Rob de Nijs vindt op 10 april plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. De 78-jarige zanger, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, geeft dan samen met zijn Pur Sang Band zijn allerlaatste optreden. Kaartjes voor de show zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De Nijs ziet het als een afscheid van een publiek dat hem jarenlang heeft omarmd. "Zij hebben ervoor gezorgd dat ik muziek kon maken en op het podium mocht staan. Nog één keer trek ik samen met mijn band alle registers open en sluiten we hiermee mijn carrière groots af", laat hij weten.

De zanger kondigde in 2019 aan dat hij het podium vaarwel zou zeggen en bracht vorig jaar zijn laatste album 't Is Mooi Geweest uit. Vorige maand nam De Nijs al afscheid van zijn Belgische fans met een concert in Antwerpen.