Starbucks inspecteert alle Chinese vestigingen op bedorven waar

Het Amerikaanse koffieconcern Starbucks gaat een volledige inspectie uitvoeren naar het gebruik van waren die over datum zijn bij al zijn 5400 vestigingen in China. De stap volgt op een undercoveractie van verslaggevers. Die ontdekten dat het personeel in twee van de verkooppunten van Starbucks ingrediënten gebruikten waarvan de houdbaarheidsdatum was verlopen.