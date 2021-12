Alle zestigers kunnen nu afspraak maken voor boosterprik

Van de mensen die in 1961 zijn geboren, is een heel klein deel zelfs nog in de vijftig, omdat die in de komende weken tot aan januari nog jarig worden. In principe zijn zestigminners vanaf januari aan de beurt voor hun prik.

Mensen die liever telefonisch dan online een afspraak maken, moeten wachten tot de uitnodigingsbrief in huis is. Wie een boosterprik wil krijgen, moet minstens een halfjaar eerder zijn of haar laatste vaccinatie hebben gehad. Wie daarna alsnog besmet is geraakt met het virus, moet vanaf dat moment een halfjaar wachten tot de boosterprik gezet mag worden.

Coronaminister Hugo de Jonge kondigde maandag aan dat hij de boostercampagne nog verder wil versnellen, om de opkomst van de Omikron-variant tegen te gaan. Nederland begon vergeleken met de rest van Europa erg laat met boosteren, en de campagne kwam ook maar traag op stoom. De minister kondigde eerder ook al een versnelling aan, waarmee er vanaf deze week zo’n 700.000 prikken per week moeten worden gezet. Met dat tempo zou in maart iedereen aan de beurt zijn geweest.