Chatleverancier CM.com neemt vierde bedrijf in jaar tijd over

De twee bedrijven zijn in de afrondende fase van de overname, die in de eerste maand van 2022 voltooid moet zijn. De bedrijven maken niet bekend hoeveel geld er gemoeid is met de overname. Building Blocks heeft onder meer sportschoolketen Basic Fit, techbedrijf Samsung, reisorganisator Corendon en groothandel Sligro als klanten.

Systemen van Building Blocks helpen bedrijven te bepalen wat een geschikt moment is om klanten met berichtjes of aanbiedingen te benaderen. Als voorbeeld geeft Van Glabbeek Corendon. ‘Het is relevant als je als klant precies de goede communicatie krijgt, bijvoorbeeld een leuke aanbieding net in de maand wanneer je doorgaans een vakantie boekt. Daar zijn algoritmes voor nodig en die maakt Building Blocks. Die willen wij integreren in ons platform, zodat onze klanten dat zelf niet meer hoeven te bedenken.’

Kunstmatige intelligentie

Komend jaar wil CM.com de kunstmatige intelligentie voor consumenten ‘breed beschikbaar maken’. ‘Iedereen zit thuis en heeft het druk. Software moet ook gewoon slimmer worden en automatisch goed gaan.’

Bij Building Blocks werken momenteel veertig mensen. De komende jaren wil CM.com het personeelsbestand van Building Blocks verdubbelen. Bij het in 1999 opgerichte CM.com werken nu ongeveer 850 mensen. Volgend jaar moet dat aantal uitgebreid zijn naar meer dan duizend. CM.com levert chat-, betaal- en clouddiensten in zo’n twintig landen.

Het is de vierde overname in een jaar tijd voor CM.com. Eerder dit jaar nam het ticketingbedrijf Yourticketprovider, dataverzamelbedrijf TraceDock en fintechbedrijf PayPlaza over. In september van dit jaar haalde het bedrijf 100 miljoen euro op voor zowel autonome groei van het bedrijf als voor acquisities. Vorig jaar ging de Bredase onderneming naar de beurs.