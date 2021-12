NAVO-baas Stoltenberg wil topbaan in thuisland

‘Het ministerie van Financiën heeft me in november benaderd met de vraag of ik wil solliciteren naar die functie’, zei Stoltenberg tegen persbureau NTB. ‘Dat heb ik nu gedaan. Ik ben erg gemotiveerd.’ De secretaris-generaal van de NAVO is niet de enige kandidaat. Er hebben zich meer dan twintig personen gemeld.

De econoom Stoltenberg heeft allerlei topposities bekleed, waaronder premier van Noorwegen en minister van Financiën. Hij staat sinds 2014 aan het hoofd van de NAVO, een bondgenootschap waar ook Nederland deel van uitmaakt. Zijn huidige ambtstermijn als NAVO-topman loopt nog tot eind september volgend jaar.