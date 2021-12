Amerikanen bereiden zich voor op falen van onderhandelingen Iran

‘We blijven diplomatie nastreven omdat dat op dit moment het beste is, maar we zijn actief in gesprek met bondgenoten en partners over alternatieven’, aldus de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken tijdens een bezoek aan Indonesië.

De deal uit 2015 beperkte de nucleaire activiteiten van Iran, zodat het land geen kernwapens kan produceren, in ruil voor internationale inspecties en het opheffen van economische sancties. Sinds ex-president Donald Trump in 2018 de VS eenzijdig terugtrok, houdt ook Iran zich niet meer aan de afspraken. President Joe Biden wil het akkoord graag herstellen.

De Amerikanen vinden echter dat de Iraniërs zich niet serieus opstellen bij de onderhandelingen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De VS en Iran praten niet direct met elkaar. Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China bemiddelen onder EU-voorzitterschap. Frankrijk en Duitsland hebben gewaarschuwd dat de tijd op raakt. Volgens Blinken dreigt het akkoord een ‘lege huls’ te worden als niet snel vooruitgang wordt geboekt.

Andersom hekelt ook Iran de opstelling van de Westerse landen. De Iraanse onderhandelaar meent sommige betrokkenen ‘volharden in hun gewoonte om iemand de schuld te geven’, in plaats van te kiezen voor ‘echte diplomatie’. Hij meldt daarnaast dat de Iraniërs ‘constructief en flexibel’ werken en hun ideeën vroeg hebben gepresenteerd.