Minder sportblessures in 2020, meer door hardlopen en fietsen

Het aantal sportblessures in Nederland is vorig jaar flink afgenomen. Wel veroorzaakten de in coronatijd extra populaire sporten zoals hardlopen, wielrennen en mountainbiken meer blessures. Volgens kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL komt dat doordat meer mensen die sporten in 2020 beoefenden en ook omdat relatief veel mensen dat voor het eerst deden. Hardlopen veroorzaakte de meeste blessures, waar dat een jaar eerder nog voetbal was.