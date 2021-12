Filipijnse leider Duterte toch geen kandidaat voor senaat

De Filipijnse president Rodrigo Duterte doet toch niet mee aan de senaatsverkiezingen in zijn land. De politicus heeft zich teruggetrokken als kandidaat, meldt de kiescommissie. Die vertelt niet waarom Duterte afziet van deelname.

Duterte kan zich volgend jaar niet meer herkiesbaar stellen als president en over zijn politieke toekomst is veel gespeculeerd. De politicus geldt internationaal als een omstreden figuur vanwege zijn harde aanpak van drugscriminaliteit, die aan duizenden mensen het leven heeft gekost. De politie zou verdachten zonder proces hebben doodgeschoten. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet daar onderzoek naar.

De 76-jarige Duterte had door mee te doen aan de senaatsverkiezingen van 2022 een andere topfunctie kunnen bemachtigen. Ook andere leden van zijn familie zijn politiek actief. Dochter Sara wil vicepresident worden en zoon Sebastian doet mee aan een burgemeestersverkiezing.