Staalfabrikant ArcelorMittal aan kop in groene AEX

ArcelorMittal was dinsdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Beleggers verwerkten onder meer het nieuws dat de staalproducent een deel van zijn obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen gaat terugkopen. Bij de kleinere bedrijven werd CM.com flink hoger gezet. De leverancier van chat- en betaaldiensten gaf een positieve omzetverwachting af voor dit jaar en kondigde een overname aan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 785,77 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1027,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

ArcelorMittal (plus 4 procent) liet weten gesprekken te voeren over de terugkoop van 395 miljoen dollar aan obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. Philips won 1,5 procent na een kleine overname. Het zorgtechnologiebedrijf koopt het Amerikaanse Vesper Medical. Financiële details van de aankoop van het bedrijf met zo’n twintig werknemers werden niet gegeven. Techinvesteerder Prosus en chiptoeleverancier ASMI waren de grootste dalers in de AEX met minnen van 0,5 procent.

Aalberts

In de MidKap klom Aalberts 0,2 procent. De industrieel toeleverancier heeft een overeenkomst bereikt over de verkoop van het Spaanse bedrijf Standard Hidráulica Group (STH).

CM.com dikte 6 procent aan. De onderneming verwacht dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 220 tot 240 miljoen euro zal uitkomen. Ook voert CM.com gesprekken over een overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt.

BAM

BAM verloor 1 procent. Volgens De Telegraaf lopen de kosten voor de renovatie van de Afsluitdijk op richting de 400 miljoen euro, nadat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar nog gewag maakte van 120 miljoen euro. Daarmee gaan de partners BAM en Van Oord nog meer het schip in bij de renovatiewerkzaamheden.

In Londen zakte telecombedrijf BT 4,7 procent. Het Franse telecomconcern Altice heeft zijn belang in BT uitgebreid tot 18 procent, maar stelt geen bod op het hele bedrijf te willen doen. Ceconomy steeg 6,5 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn heeft het afgelopen gebroken boekjaar een hogere omzet behaald.

De euro was 1,1271 dollar waard, tegen 1,1297 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 71,67 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 74,82 dollar per vat.