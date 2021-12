Trage goedkeuring ambassadeurs ergert minister VS

‘Dit is een enorm probleem’, zei minister Blinken op een persconferentie in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij zei dat vorige week pas 16 procent van de kandidaten voor ambassadeursposten was goedgekeurd door de Senaat. Het uitblijven van dergelijke benoemingen zorgt volgens hem voor problemen ‘bij vrijwel iedere uitdaging waar we mee te maken hebben, waaronder de omgang met Rusland en China’.

De benoemingen lopen vertraging op door politieke onenigheid. Senatoren als de Republikein Ted Cruz werpen blokkades op, volgens Amerikaanse media tot ergernis van sommige partijgenoten. Blinken zei het probleem te hebben besproken met de Democratische voorman in de Senaat, Chuck Schumer. ‘De nationale veiligheid vereist dat dat de Senaat in actie komt.’