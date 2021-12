Britse conservatieven rebelleren om coronaplannen premier Johnson

Johnson legt dinsdag zijn ‘Plan B’ voor aan het parlement. Het gaat om een pakket aan maatregelen voor de strijd tegen het coronavirus. Zo moeten nachtclubs en sommige andere bedrijven in Engeland gaan controleren of meerderjarige bezoekers volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of recent negatief zijn getest. Ook stemt het parlement over een aangescherpte mondkapjesplicht.

Critici binnen de partij van Johnson vinden de maatregelen te ver gaan. Parlementslid Henry Smith, die bekendstaat als een aanhanger van Johnson, zei tegen de nieuwszender dat vrijheden van burgers zo verder worden ondermijnd. Hij voorspelde ook dat de plannen van de regering schadelijk zullen zijn voor de economie.

Omikron-uitbraak

De grootste oppositiepartij Labour heeft al duidelijk gemaakt de maatregelen te steunen, dus Johnson heeft niet te vrezen dat het parlement zijn plannen blokkeert. Wel zou een grote opstand binnen de Conservatieve Partij zijn gezag verder kunnen ondermijnen. De premier ligt ook onder vuur omdat zijn medewerkers volgens berichten in de media vorig jaar een kerstborrel hebben gehouden tijdens een lockdown.

De regering probeert ondertussen ook het hoofd te bieden aan een grote Omikron-uitbraak. De autoriteiten schatten dat dagelijks zo’n 200.000 mensen besmet raken met die nieuwe coronavariant. Johnson wil het toedienen van boostervaccins flink versnellen zodat zijn landgenoten beter zijn beschermd.

De grootste partijopstand waar Johnson tot dusver mee te maken kreeg, vond vorig jaar plaats. Toen stemden ongeveer 50 conservatieve parlementariërs tegen coronaplannen van de regering. Ook onthielden veel parlementsleden zich van stemming.