Producent van gerecyclede kunststof pallets mogelijk naar Damrak

Cabka Group, dat kunststof recyclet en daar bijvoorbeeld herbruikbare pallets of containers van maakt, krijgt waarschijnlijk een notering op Beursplein 5. De beursintroductie zal plaatsvinden via de overname van het bedrijf door de lege beurshuls Dutch Star Companies Two. De twee partijen voeren inmiddels exclusieve gesprekken.

Cabka werd in 1994 opgericht in Weira, in de Duitse deelstaat Thüringen. Het bedrijf heeft zowel in Europa als in de Verenigde Staten productielocaties. Cabka heeft ongeveer zevenhonderd werknemers. Per jaar worden er zo’n 10 miljoen pallets en 200.000 plastic containers gemaakt. De onderneming maakt ook zogenoemde eco-producten, zoals kunststof houders van bouwhekken. Cabka heeft klanten als Unilever, Coca-Cola, Pfizer en Volkswagen.

Dutch Star Companies Two is een zogeheten spac, een speciaal investeringsfonds dat geld ophaalt om daarmee een bestaand bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven. In een verklaring meldt Dutch Star dat Cabka een ondernemingswaarde heeft van 250 miljoen euro. Twee minderheidsaandeelhouders verkopen hun aandelen, terwijl de oprichter van Cabka zijn belang houdt. Een deel van de opbrengst van de beursgang zal worden geïnvesteerd in groeiplannen.