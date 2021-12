Wakker Dier naar rechter voor betere stallucht varkens

Actiegroep Wakker Dier wil via de rechter een gezondere lucht in varkensstallen afdwingen. Demissionair landbouwminister Carola Schouten kondigde onlangs aan striktere regels te zullen opstellen voor de gasconcentraties die in een stal aanwezig mogen zijn. Maar die toezegging is volgens de dierenwelzijnsorganisatie te vaag.