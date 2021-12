VS roepen China op te stoppen met agressie in Indo-Pacific

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft China opgeroepen te stoppen met agressieve bewegingen in de Indo-Pacific. Blinken zei dat tijdens een bezoek aan de regio waar de VS de allianties hopen te versterken tegen de groeiende macht van China.

‘Open zeeën bestempelen als de jouwe. Open markten ontwrichten door subsidies aan door de staat-geleide bedrijven. Export tegenhouden en het herroepen van akkoorden voor landen wier beleid je niet aanstaat’, noemde Blinken als voorbeelden tijdens een speech in Indonesië. ‘Landen in de regio willen dat dit gedrag verandert en wij ook.’

Blinken zei dat de VS pleiten voor een vrije en open Indo-Pacifische regio en dat het land de banden met Japan, Australië, Thailand en Indonesië wil versterken. Ook zei hij dat alle landen er belang bij hebben dat de regio vrij blijft van dwang en intimidatie en dat de VS en bondgenoten de junta in Myanmar ertoe zullen brengen een einde aan het geweld te maken, gevangenen vrij te laten en de democratie te herstellen.