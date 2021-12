CBS: economie in meeste regio’s groter dan voor coronacrisis

In de meeste Nederlandse regio’s was de economie in het derde kwartaal weer volledig hersteld van de coronacrisis, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen in wat het statistiekbureau Overig Groningen noemt, vrijwel de hele provincie met uitzondering van de regio rond Delfzijl, en in de Haarlemmermeer is de economie nog kleiner dan voor de coronapandemie.

Die krimp is te verklaren door de teruggebrachte gaswinning in Groningen en de klap die de luchtvaartsector kreeg in de Haarlemmermeer. In die laatste regio, waar luchthaven Schiphol ligt, is de economie nog altijd 9 procent kleiner. In Groningen gaat het om een krimp van 2 procent. Als de gaswinning daar buiten beschouwing was gelaten groeide de economie in de noordelijke provincie met 5 procent.

De totale Nederlandse economie was 2,3 procent groter dan in 2019. Regio’s met veel industrie kende de sterkste groei. Het gaat bijvoorbeeld om IJmond, waar Tata Steel gevestigd is, en Zeeuws-Vlaanderen met het industriegebied rond Terneuzen. Beide regio’s gingen zo’n 7 procent vooruit sinds 2019. Ook de regio rond Eindhoven, waar de economie met 5 procent groeide, deed het goed. De economie van de regio Amsterdam is qua omvang het grootst.

In het derde kwartaal waren het vooral eerder zwaar getroffen sectoren als horeca en reisbemiddeling die zorgden voor groei. Ook informatie en communicatie en zakelijke dienstverlening namen toe.