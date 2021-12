VS passeren grens van 50 miljoen coronabesmettingen

In de Verenigde Staten zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie meer dan 50 miljoen mensen besmet geraakt, blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore. Tot nu toe zijn bijna 800.000 Amerikanen overleden aan de gevolgen van een Covid-19-besmetting.

In de VS wonen circa 330 miljoen mensen. Begin september werd de grens van 40 miljoen gevallen overschreden, het aantal coronadoden lag toen op 650.000. De website van Johns Hopkins wordt geregeld bijgewerkt en laat meestal iets hogere aantallen zien dan de officiële cijfers van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC. Die meldde zondag dat er 49,7 miljoen besmettingen zijn geregistreerd. Dagelijks groeit dat aantal met pakweg 120.000 nieuwe gevallen. Volgens de CDC sterven gemiddeld 1100 Amerikanen per dag aan het virus.

Experts gaan ervan uit dat het werkelijke aantal infecties in de VS waarschijnlijk veel hoger is dan 50 miljoen. Volgens schattingen van de CDC zou dat op circa 147 miljoen moeten liggen. Ook als het gaat om het dodental ligt dat hoogstwaarschijnlijk een stuk hoger dan nu is geregistreerd.