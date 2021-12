Duitsers schakelen over op turbo booster: extra prik na één maand

De dichtstbevolkte deelstaat van Duitsland zet de vaccinatieturbo aan, aldus de krant Bild. In Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland, kunnen burgers voortaan na vier weken een verversingsprik tegen het coronavirus krijgen in de vaccinatiecentra van gemeenten en districten. Het ministerie van Volksgezondheid van de deelstaat met ongeveer evenveel inwoners als Nederland heeft dit maandag afgekondigd, meldt de Siegener Zeitung.

De krant spreekt over een duidelijke ommezwaai in het vaccinatiebeleid van de deelstaat. Tot nu toe waren vijf maanden vereist tussen de laatste prik en de boostervaccinatie. Door de nieuwe aanpak kunnen fors meer mensen sneller een booster krijgen en zich zo beter beschermen tegen de besmettelijkere Omikron-variant, die ook in Noordrijn-Westfalen oprukt.