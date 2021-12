Winkeliers niet blij met mogelijke verlenging vervroegde sluiting

De extra koopavonden in de voor de retail belangrijke decembermaand kunnen nu ook waarschijnlijk niet doorgaan. Winkeliers verliezen veel omzet door de vervroegde sluiting, zegt INretail. ‘Zeker op A1-locaties waar je het van veel winkelend publiek moet hebben.’

Budgetwinkelketen Action wil de kabinetsbesluiten afwachten maar zegt vooruitlopend op de persconferentie dat ‘een eventuele verlenging uiteraard niet is waarop we hopen’. ‘Maar het is een positiever scenario dan een lockdown of verdere beperking van de openingsuren, niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze medewerkers’, aldus een woordvoerder. De winkel zegt verder de impact van de vervroegde sluiting te merken in de omzet, maar wil daarover geen details geven.

Verschuiving in winkelgedrag

Winkeliers merken dat klanten hun winkelgedrag hebben aangepast en vroeger komen winkelen, maar ook dat het tussen 16.00 uur en 17.00 uur drukker is dan voorheen. ‘Er is immers ook een aanzienlijke groep klanten die niet in staat is om veel eerder op de dag naar de winkel te komen, dat is een direct gevolg van de vroegere sluitingstijd’, zegt Action.

Ook HEMA, die hoopt dat de reguliere winkeltijden weer snel terugkomen, merkt een verschuiving in winkelgedrag en heeft daarop de openingstijden deels aangepast. ‘Als de winkels tot januari om 17.00 uur moeten sluiten, dan blijft een deel van de winkels vervroegd opengaan’, zegt de zegsvrouw. Dat heeft ook gevolgen voor de bezoekersstroom. ‘We merken dat een deel van de klanten nu op een ander moment van de dag bij ons komt winkelen. Door het thuiswerken is dat voor klanten wellicht wat makkelijker om te doen’, aldus een woordvoerster. INretail denkt dat veel mensen ook hun pauze gebruiken om te winkelen.