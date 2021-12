Leidse student ontdekt nieuwe garnaalsoort

Een biologiestudent van de Universiteit Leiden heeft per toeval een nieuwe garnaalsoort ontdekt. Het zeedier werd achttien jaar geleden al meegenomen vanuit Indonesië, meldt de universiteit.

Pas dit jaar werden de garnalen bestudeerd. De student Mike Groenhof bekeek voor zijn stage bij twee onderzoekers van Naturalis meer dan vijftig soorten garnalen en onderzocht onder meer hun DNA. De genetische code van één soort bleek niet overeen te komen met die van andere soorten.

De nieuw ontdekte garnaalsoort leeft in een tropische oester. Het is niet vreemd voor garnalen om dat te doen: er zijn honderden soorten die leven in schelpen, koralen en sponzen, aldus de Universiteit Leiden.

De onderzoekers hebben het diertje beschreven in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Zootaxa. De nieuwe garnaal heet Odontonia kerangcaris, naar het Indonesische woord voor schelp (kerang) en het Latijnse woord voor garnaal (caris).