Alle klachten over campage Week van het Leven afgewezen

De Reclame Code Commissie heeft alle klachten afgewezen die over de Week van het Leven-campagne zijn ingediend, meldt Diederik van Dijk, voorzitter van de christelijke Nederlandse Patiënten Vereniging. Een woordvoerster van de Commissie bevestigt de afwijzingen, maar stelt dat deze pas definitief zijn als er niet in hoger beroep wordt gegaan.

In totaal zouden er 960 klachten zijn binnengekomen bij Reclame Code Commissie over de campagne. In spotjes op radio en televisie stelden prolife-organisaties en christelijke partijen op initiatief van het Platform Zorg voor Leven dat vrouwen, wanneer die kiezen voor een abortus, niet aan het kind denken. Dat leidde tot kritiek. Volgens journalist en presentator Tim Hofman willen de initiatiefnemers ‘hun interpretatie van de Bijbel doordrukken uit machtsoverwegingen’. Hij riep op een klacht in te dienen over de campagne.

Van Dijk zegt blij te zijn met de afwijzing van de klachten. ‘De campagne vóór het ongeboren leven en vóór betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen gaat door. Beslist, liefdevol, fatsoenlijk en feitelijk correct’, zo schrijft hij op Twitter.

De woordvoerster van de Reclame Code Commissie wijst erop dat het oordeel nog niet definitief is. ‘Maandag zijn de uitspraken verstuurd naar beide partijen, daarna zit er nog beroepstermijn op van twee weken. Pas als er geen beroep is ingediend, dan is het besluit definitief.’