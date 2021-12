Horeca hield al rekening met verlenging avondlockdown

Dat het kabinet de ‘avondlockdown’ wil verlengen tot na de jaarwisseling, komt niet als een verrassing voor een aantal grote horeca-ondernemers. ‘Sinds de vorige persconferentie hielden we al rekening met dit scenario. Het is heel spijtig dat we met de kerstdagen gesloten zijn, maar het komt helaas niet onverwacht’, zegt de Rotterdamse horecabaas Herman Hell, die meerdere zaken heeft in de havenstad.

Vermoedelijk blijven de regels, waardoor de meeste zaken sinds eind november vanaf 17.00 uur ‘s avonds dicht zijn, tot in het nieuwe jaar in stand. Dat betekent dat ze ook tijdens de feestdagen gelden. ‘Deze verlenging doet pijn, maar dat doet het al twee jaar’, zegt Hell. De horecabaas hoopt dat het kabinet een manier vindt om ervoor te zorgen dat dit de laatste periode met maatregelen zal zijn. ‘Wat die manier is, dat is aan de politiek. Als we volgend jaar maar niet weer hetzelfde moeten meemaken.’

Bij Laurens Meyer, eigenaar van circa vijftig horecazaken verspreid over het land, waaronder De Drie Gezusters in Groningen, klinkt hetzelfde geluid. ‘Voor mij is dit geen nieuws. Wij denken dat dit nog wel tot na carnaval volgend jaar gaat duren’, aldus Meyer. De horeca-ondernemer noemt de maatregelen ‘catastrofaal’. ‘Het is erg moeilijk vol te houden, de schuldenberg groeit en groeit.’

Symboolpolitiek

Ook Won Yip, Amsterdamse horecamagnaat met meerdere cafés in de hoofdstad, verwachtte dat de maatregelen verlengd zouden worden. Hij spreekt van ‘wanbeleid’ en ‘symboolpolitiek’. ‘Ze zouden op zijn minst de horeca wat extra uurtjes kunnen geven met kerst. Want ze denken toch niet echt dat er maximaal vier mensen thuis zitten?’ Volgens Yip zijn de maatregelen desastreus voor de horeca. ‘De decembermaand is traditiegetrouw een goede maand voor de omzet, en die gaat weer verloren.’

Tijdens de laatste persconferentie werd bekend dat het kabinet weer meer steun gaat geven aan ondernemers die geraakt zijn door de coronamaatregelen. Riad Farhat, van horecagroep de Drie Wijzen uit Oost, eigenaren van meer dan twintig zaken in Amsterdam, vindt het vooral belangrijk dat die steun opnieuw verlengd wordt. ‘Zolang dat gebeurt, heb ik er niet zoveel over te zeggen’, aldus Farhat.

Koninklijke Horeca Nederland wil pas na de coronapersconferentie dinsdagavond op de nieuwe maatregelen ingaan. Twee weken geleden liet de horecakoepel weten dat de zorgen binnen de branche groot zijn. ‘De meeste horecaondernemers verkeren in grote financiële problemen; de eigen reserves zijn op, er is te weinig geld om te investeren en onvoldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen.’