Botswana veilt vergunningen om 83 olifanten af te schieten

Botswana gaat in december vergunningen veilen aan lokale en internationale jagers om 83 olifanten dood te schieten, bevestigt een hoge functionaris. Het is de tweede keer dat het Zuid-Afrikaanse land een dergelijke veiling houdt, sinds daar in 2019 het jachtverbod op deze dieren werd afgeschaft. Botswana heeft de grootste olifantenpopulatie ter wereld.