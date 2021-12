Djoser schrapt reizen naar Zuid-Afrika wegens Omikron

Reisorganisatie Djoser heeft reizen naar Zuid-Afrika die rond Kerstmis gepland waren geschrapt en gedupeerde reizigers terugbetaald. Dit vanwege het opduiken van de Omikron-variant van het coronavirus in het land en het gedeeltelijke inreisverbod dat is ingevoerd. ‘Technisch gezien konden de reizen doorgaan, maar wij vonden het verstandig om ze te schrappen’, aldus de organisatie. Of reizen in januari en februari doorgaan, moet Djoser nog besluiten. De organisatie krijgt regelmatig telefoontjes van reizigers over of hun geboekte vakantie in die maanden nog door kan gaan.