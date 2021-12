Duizenden op La Palma urenlang vast vanwege giftige gassen

Het eerder maandag ingestelde bevel voor inwoners van het Spaanse eiland La Palma om thuis te blijven, is weer opgeheven. De autoriteiten gaven 24.500 eilandbewoners de opdracht binnen te blijven omdat gassen die vrijkwamen na de vulkaanuitbarsting mogelijk giftig waren. Maar inmiddels is de luchtkwaliteit dermate verbeterd dat het gevaar is geweken, zo blijkt volgens de hulpdiensten uit nieuwe metingen.

Maandag bereikte rond het middaguur een nieuwe lavastroom de oceaan. Daarbij kwam dermate veel zwaveldioxide vrij dat de luchtkwaliteit volgens de autoriteiten ‘extreem ongunstige’ niveaus bereikte. Reden een uitgaansverbod in te stellen voor Los Llanos de Aridane, El Paso en Tazacorte. Daar woont ongeveer een derde van de bevolking. In de getroffen gemeenten kregen de bewoners te horen dat ze binnen moesten blijven, leerlingen mochten hun scholen niet verlaten en ouders hen niet ophalen totdat de luchtkwaliteit was verbeterd.

Op het Canarische eiland, waar bijna drie maanden geleden de vulkaanuitbarsting plaatsvond, zijn circa 2900 gebouwen verwoest of beschadigd door de lava. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De schade wordt geschat op bijna 900 miljoen euro. Het gaat om de langste uitbarsting op het eiland ooit sinds in 1500 is begonnen met de registratie ervan.