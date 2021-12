Supermarkten: houd supermarkten open na 20.00 uur voor kerst

In december is het altijd drukker in de supermarkten vanwege de feestdagen, zegt het CBL. ‘De kerstvakantie begint pas na kerst. Veel mensen werken nog tot de vrijdag voor kerst, omdat kerst in het weekend valt’, zegt de woordvoerster. ‘Dat zorgt voor de noodzaak om winkels langer open te laten blijven. We blijven erop hameren.’

In het weekend lekte uit dat het kabinet tijdens de dinsdag geplande persconferentie over coronamaatregelen voornemens is de huidige avondsluiting van winkels te handhaven. Niet-essentiële winkels moeten om 17.00 uur de deuren sluiten, supermarkten mogen als essentiële winkels tot 20.00 uur openblijven. Dat betekent sinds eind november, toen de huidige maatregelen in gingen dat boodschappen doen in de relatief rustige late avonduren niet meer kon.