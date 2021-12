Kuipers noemt verlenging avondlockdown ‘verstandig’

Op dit moment liggen er nog geen patiënten met de nieuwe variant, die ontdekt werd in Zuid-Afrika, in de Nederlandse ziekenhuizen, aldus Kuipers. Hij sprak maandagmiddag in het Erasmus MC over de stand van de pandemie. Omikron kan volgens Kuipers in het eerste kwartaal van 2022 mogelijk tot ‘serieuze aantallen patiënten’ leiden, maar hij benadrukte dat er nog weinig informatie over de variant is. ‘De grote onbekenden’ zijn volgens hem nog steeds de besmettelijkheid, de ernst van de ziekte na besmetting en de vraag in hoeverre vaccinaties bescherming bieden.

Wat betreft de huidige situatie in de ziekenhuizen wijst Kuipers op de daling van het aantal nieuwe coronapatiënten dat elke dag wordt opgenomen. Maar dat heeft pas na een tijdje effect op de druk in de ziekenhuizen, zegt Kuipers. Pas als er dagelijks minder dan twintig nieuwe coronapatiënten op de ic’s worden opgenomen, daalt de bezetting dusdanig dat de reguliere zorg weer kan worden opgepakt.

Kuipers roept mensen dus op zich ook met kerst aan de geldende maatregelen te houden. Op dit moment wil dat zeggen dat er vier mensen per dag thuis mogen worden ontvangen. ‘Iedereen is er een beetje klaar mee’, zegt hij. Maar hij wijst erop dat hoewel de besmettingscijfers dalen, ze nog steeds hoger zijn dan op enig ander moment in de pandemie.