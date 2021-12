Vaccineren jonge kinderen komt op gang in EU

In de Europese Unie komt het vaccineren van jonge kinderen op gang. In Tsjechië kunnen ouders sinds maandag een afspraak maken voor kinderen vanaf 5 jaar. Daar maakten volgens minister van Volksgezondheid Adam Vojtech in de ochtend al zo'n 6000 gezinnen gebruik van.

Tsjechië heeft in eerste instantie 300.000 doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech besteld voor kinderen. Dat is genoeg om ongeveer een derde van de kinderen tussen 5 en 11 te laten inenten. In het EU-land moeten beide ouders toestemming geven voor zo'n vaccinatie.

Ook in andere delen van Europa worden voorbereidingen getroffen voor het vaccineren van jonge kinderen. Spanje begint daar woensdag mee. Nederland stuurt in de tweede helft van december uitnodigingen aan kinderen van 5 tot en met 11 die medische risico's hebben. Ze lijden bijvoorbeeld aan ernstige astma of hebben een aangeboren hartafwijking. De niet-kwetsbare kinderen in Nederland komen in de tweede helft van januari aan de beurt. Ze krijgen een kleinere dosis dan kinderen van 12 jaar en ouder.

Terughoudend

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen konden vorige maand al duizenden kinderen terecht voor een coronavaccinatie. Alle beschikbare afspraken waren binnen enkele dagen geboekt. Ook Denemarken begon vorige maand al met het vaccineren van jongere kinderen.

Sommige landen stellen zich terughoudend op. In Frankrijk komen in eerste instantie alleen jonge kinderen in risicogroepen in aanmerking voor een vaccin. Naast overheden zijn ook gezinnen soms terughoudend. Uit peilingen komt in meerdere landen naar voren dat ouders erg verdeeld zijn over het laten vaccineren van hun kinderen.