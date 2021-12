CNV: geef onderwijspersoneel zo snel mogelijk een booster

Onderwijspersoneel moet zo snel mogelijk een boosterprik kunnen krijgen, vindt vakbond CNV. ‘Voor ouder personeel en voor mensen met een medische indicatie is de laatste prik inmiddels al langer dan zes maanden geleden, en neemt de bescherming af’, aldus de onderwijsbond.

Volgens CNV is een snelle booster tegen het coronavirus nodig voor ‘zowel de veiligheid van personeel als voor de continuïteit van het onderwijs’. De bond wijst erop dat mensen die in het onderwijs werken nu flink meer risico lopen op besmetting op school. ‘Ze staan in de vuurlinie zonder optimale bescherming’.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf vrijdag aan dat het kabinet overweegt om de boostervolgorde, die nu nog op basis van geboortejaar is, te wijzigen.

Volgens CNV is het niet uit te leggen aan mensen die in het onderwijs werken dat je op basis van je leeftijd pas mogelijk ergens volgend jaar aan de beurt bent voor een booster, terwijl je eerste vaccinaties op basis van je medische dossier eerder waren dan die van leeftijdsgenoten. ‘Juist onder de groep die al langer geleden gevaccineerd is, zijn het risico en de angst het grootst.’