Miljardenboete Zwitserse bank UBS valt in hoger beroep lager uit

De Zwitserse bank UBS moet in Frankrijk een belastingboete betalen van 1,8 miljard euro. Daarmee valt de straf voor UBS in de beroepszaak een stuk lager uit. Een rechter bepaalde in 2019 dat de bank, die tegenwoordig wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, 4,5 miljard euro moest betalen.

Het gaat om een zaak die de bank al jaren achtervolgt. Volgens de rechter in Parijs heeft UBS rijke Fransen geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. UBS vond dat het geen regels had overtreden en ging in beroep. Het Franse hof van beroep hield de veroordeling in stand, maar verlaagde de boete.

Een advocaat van UBS heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat de bank ‘kennis heeft genomen van de beslissing’. De Zwitserse bank zou snel een beslissing nemen over welke stappen het nu gaat nemen. ‘Vergeleken met de uitspraak in eerste aanleg is er een financieel voordeel van 2,7 miljard euro, maar het is een strafrechtelijke veroordeling en daarom zullen we onze beslissing heel snel nemen’, aldus de advocaat.