Time roept Elon Musk uit tot persoon van het jaar

‘Weinig individuen hebben meer invloed gehad op het leven op aarde dan Musk’, aldus Time, die eraan toevoegt dat dit mogelijk ook geldt voor de ruimte. Hij veranderde volgens het blad met zijn elektrische auto’s de automarkt en SpaceX wordt omschreven als koploper op het gebied van commerciële ruimtevaart.

De Amerikaan is met een vermogen van zo’n 284 miljard dollar de rijkste persoon ter wereld. Musk verdiende zijn geld volgens Time op een andere manier dan zijn medemiljardairs. ‘In plaats van één geweldig idee had hij er meerdere. En in plaats van meerdere slimme en veilige investeringen, koos hij voor een paar spectaculair risicovolle investeringen’.

Time kiest sinds 1927 jaarlijks een persoon die de meeste invloed heeft gehad. De titel kan ook naar meerdere personen gaan, wat vorig jaar het geval was met president Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris. In 2019 was klimaatactiviste Greta Thunberg persoon van het jaar. Ruim twintig jaar geleden had het blad het nog over man of vrouw van het jaar.