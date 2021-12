Tiener pleegt bomaanslag bij Russische school, meerdere gewonden

Een Russische tiener heeft geprobeerd een bomaanslag te plegen bij een school in Serpoechov, op zo’n 100 kilometer van Moskou. Daarbij raakten volgens de eerste berichten zeker tien kinderen gewond. Ook de dader liep ernstige verwondingen op. Zijn been moest worden geamputeerd.

In Rusland zijn de afgelopen jaren vaker aanslagen gepleegd op scholen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de tiener de orthodox-christelijke instelling binnenliep ‘en zichzelf opblies’. Het zou gaan om een 18-jarige oud-leerling van de school, waar kinderen les krijgen in de leeftijd van 7 tot en met 16 jaar.

Een leerling vertelde dat hij met klasgenoten aan het spelen was toen het incident plaatsvond. ‘Ik rook een brandlucht. En een docent zei dat er een explosie was geweest’, zei de scholier volgens persbureau AFP. ‘Een deur was omver geblazen. Sommige kinderen huilden.’

Een bron binnen de politie zei tegen persbureau TASS dat het explosief te vroeg lijkt te zijn afgegaan. Dat gebeurde naar verluidt al bij de ingang van de school. Over het motief van de dader wordt nog gespeculeerd. De jongen wilde volgens persbureau Interfax mogelijk wraak nemen omdat hij gepest zou zijn.