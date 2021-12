Zwitserse justitie sluit onderzoek naar Juan Carlos

Een Spaans consortium kreeg in 2011 de lucratieve deal toegekend om een treinverbinding aan te leggen tussen Medina en Mekka. De Zwitsers begonnen zeven jaar later met een onderzoek, nadat media hadden bericht dat Juan Carlos mogelijk illegaal commissie had opgestreken.

De toenmalige Saudische koning Abdullah had de 100 miljoen dollar op een Zwitserse rekening gezet. Die stond op naam van een Panamese organisatie waar Juan Carlos aan was verbonden. Hij had ook toegang tot de bankrekening bij de bank Mirabaud.

De Zwitserse justitie concludeerde dat de voormalige koning het grootste deel van het geld in 2012 heeft overgeboekt naar een rekening op de Bahama’s. Die stond op naam van een bedrijf dat eigendom was van zijn voormalige minnares, zakenvrouw Corinna Zu Zein-Wittgenstein. Aanklagers vonden het geschuif met geld verdacht, maar concludeerden ook dat er onvoldoende bewijs was om tot vervolging over te gaan.