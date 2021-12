Deense ex-minister de fout in door scheiden migrantenkoppels

Een Deense rechtbank heeft een voormalige minister veroordeeld voor ambtsmisbruik omdat ze koppels asielzoekers uit Syrië uit elkaar haalde als een van de partners minderjarig was. Inger Stojberg, destijds bewindsvrouw voor Immigratie, had het parlement misleid over haar illegale besluiten. Ze moet zestig dagen de cel in.

Een speciale rechtbank boog zich sinds september over de affaire. Het hele proces gold als uitzonderlijk. In de Deense geschiedenis was het de zesde zaak rond machtsmisbruik van bewindslieden die deze rechtbank behandelde, en de eerste na 26 jaar. Er is geen beroep mogelijk. De aanklager had vier maanden geëist, Stojberg verwachtte vrijspraak.

Als minister gaf ze opdracht voor de scheiding van 23 koppels, zonder de zaken individueel te beoordelen. De vrouwen waren jonger dan achttien jaar, maar de leeftijdsverschillen met hun partners waren in de meeste gevallen klein. Volgens Stojberg wilde ze optreden tegen gedwongen kindhuwelijken.

Stojberg was van 2015 tot 2019 verantwoordelijk voor het strenge migratiebeleid van de toenmalige centrumrechtse regering, die werd gesteund door een populistische antimigratiepartij. Ze is nu parlementariër.