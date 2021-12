NU’91: avondlockdown noodzakelijk, druk op zorg blijft hoog

NU’91, de beroepsorganisatie voor de zorg, heeft er begrip voor dat het kabinet de ‘avondlockdown’ lijkt te gaan verlengen. ‘We moeten nog steeds alle zeilen bijzetten. De druk op de zorg is nog steeds hoog en daarom zien we dat dit nodig is. Er moet iets gebeuren om de druk omlaag te krijgen. We hopen dat we dit met elkaar kunnen volhouden’, laat de organisatie weten.