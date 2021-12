VK meldt eerste sterfgeval na besmetting Omikron-variant

Het Verenigd Koninkrijk heeft voor het eerst gemeld dat een patiënt is overleden die besmet was met de Omikron-variant van het coronavirus, meldt Sky News. In het land liggen meerdere Omikron-patiënten in het ziekenhuis.

‘Ik denk dat het idee dat dit een mildere versie van het coronavirus is, iets is dat we aan een kant moeten zetten’, aldus premier Boris Johnson volgens Sky News. De premier wijst op de snelheid waarin de Omikron-variant zich in het Verenigd Koninkrijk verspreidt. Vooral in Engeland zijn veel gevallen vastgesteld. Het zijn er nu in totaal 3137.

Johnson wijst op het belang van de boostercampagne. Sinds zijn oproep zondagavond aan alle volwassenen om de extra prik te laten zetten, zijn bij meerdere vaccinatiecentra in Engeland lange rijen ontstaan. Er is ook een run op afspraken voor vaccinatie. De boekingssite is overbelast en mensen worden vanwege de drukte in de wachtrij geplaatst of geadviseerd om het later nog eens te proberen.