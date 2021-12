Dancing in Montfort wil Max met groot feest onthalen

Dancing Housmans in het Limburgse dorp Montfort, bakermat van de familie Verstappen, gaat proberen een groot onthaal te organiseren voor de kersverse wereldkampioen F1 Max Verstappen. Eigenaar Antoine Zeelen zei maandag dat het niet makkelijk zal worden. Maar hij gaat via vader Jos Verstappen proberen contact op te nemen met het management van Max, om te kijken of het mogelijk is de wereldkampioen naar Montfort te halen. De gemeente Roerdalen laat weten dergelijke initiatieven uit de gemeenschap te steunen.

Zaal Housmans ging zondagmiddag compleet uit zijn dak toen Max won. Honderden fans uit heel Nederland, en zelfs uit Duitsland, keken in de zaal naar vijf grote beeldschermen om de verrichtingen van hun held te volgen. Na een wat matte stemming toen Max lange tijd achter Hamilton lag, sloeg de vlam in de pan toen de safety car de baan op moest. Toen Max even later Hamilton via een snelle actie wist te passeren en won, explodeerde de tent. Mensen vielen elkaar in de armen, huilden, juichten, en het dorp werd het toneel van toeterende auto’s met de ‘VER’-vlaggen van Max, en er werd vuurwerk afgestoken.

Een dag later staat een cameraploeg van RTL bij Antoine Zeelen van zaal Housmans. Hij wil dolgraag Max een groots onthaal geven. Of dat zal lukken is de vraag, zei hij. Maar hij gaat ervoor.

Montfort maakt deel uit van de gemeente Roerdalen, en die is maar wat trots op Max Verstappen. ‘De gemeente Roerdalen is net als de rest van Nederland trots op de geweldige en unieke prestatie die Max heeft neergezet’, laat de gemeente in een verklaring weten. ‘Montfort, een van de zes dorpen van Roerdalen, heeft natuurlijk een speciale band met Max. De bakermat van het succesverhaal is gestart in Montfort. We horen graag van de inwoners en fans over wat ze zouden willen organiseren. Als zij het initiatief nemen, willen wij meedoen. Samen kunnen we kijken in welke vorm het zou kunnen gebeuren. Onze rol is hierbij vooral faciliterend en ondersteunend en we moeten natuurlijk rekening houden met de coronamaatregelen.’