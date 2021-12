Britse minister sluit dichte scholen vanwege corona niet uit

De Britse gezondheidsminister Sajid Javid sluit niet uit dat de scholen in Engeland weer dicht zullen gaan vanwege corona. Hij heeft tegen radiozender LBC verklaard deze maatregel niet te willen nemen, maar dat er in de strijd tegen de pandemie ‘geen garanties zijn’.

De regering heeft meermaals gezegd dat het openhouden van de scholen een prioriteit is. In de praktijk komt dat neer op strengere beperkingen op andere gebieden, zodat kinderen minder zwaar worden getroffen door de pandemie. Nu het aantal besmettingen weer oploopt en er steeds meer Omikron-gevallen worden vastgesteld, neemt de regering nieuwe maatregelen.

Javid zegt zich nu met name te richten op het boosterprogramma. ‘Het vaccin is met een boostershot ongelooflijk effectief’, legt de minister uit. De autoriteiten gaan de boosters versneld aanbieden aan alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

In het Verenigd Koninkrijk is ruim 81 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Van deze groep heeft bijna de helft een aanvullende prik gehad om hun bescherming tegen Covid-19 op peil te houden. De Britten begonnen halverwege september met het zetten van de boosters, in eerste instantie alleen bij risicogroepen.