Skeer gaat verder dan alleen platzak zijn

Skeer zijn betekent in straattaal weinig of geen geld hebben. Vermoedelijk is het woord overgewaaid uit Suriname, waar het in 1989 in een Surinaams woordenboek stond als term bij een knikkerspel: degene die skeer was, was degene die geen knikkers meer over had om anderen te geven. Suriname is een vaste inspiratiebron voor Nederlandse straattaalwoorden. Hier in Nederland is skeer sinds ongeveer 2010 in gebruik.

veelzijdig

Skeer is veelzijdig gebleken, want naast blut zijn kan skeer ook waardeloosheid uitdrukken in andere situaties. Vraag: ‘Hoe was het kerstontbijt op school?’ Antwoord: ‘Skeer. We kregen alleen een eitje en een kren..

