Ministerie: vrijwel alle basisscholen hebben zelftesten gekregen

Vrijwel alle scholen in het primair onderwijs hebben zelftesten ontvangen voor hun leerlingen. Dat laat het ministerie van Onderwijs maandag weten.

Het is de bedoeling dat kinderen in groepen 6, 7 en 8 zich twee keer per week gaan testen op corona. Voor het personeel gold dat advies al.

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren vrijdag alle zelftesten geleverd, met uitzondering van scholen waar de bezorger voor een dichte deur stond. Deze maandag wordt nog een ronde gemaakt om de scholen die vorige week werden gemist van zelftesten te voorzien.

Met de verdeling van de testen werd vorige week maandag begonnen. Het grootste deel ervan werd vanaf woensdag aan scholen geleverd, aldus het ministerie. De Algemene Vereniging van Schoolleiders zei donderdag nog dat een kwart van de scholen ze had ontvangen, maar mogelijk hebben zij net iets te vroeg contact gezocht met scholen.