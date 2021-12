Turkse lira op nieuw dieptepunt door vrees verdere renteverlaging

De lira zakte maandag tot 7 procent tegenover de dollar. Een dollar was bijna 15 lira waard. De munt is dit jaar al bijna 50 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. Momenteel noteert de lira 3,7 procent lager en is een dollar 14,40 lira waard.

De verwachting dat de centrale bank van het land tijdens de beleidsvergadering op donderdag de rente verder zal verlagen van 15 procent naar 14 procent zet de lira onder druk. Sinds september dit jaar heeft de centrale bank, onder druk van president Recep Tayyip Erdogan, de rente al met 400 basispunten verlaagd. De renteverlagingen zijn opmerkelijk omdat de inflatie in het land flink oploopt. Normaal gesproken proberen beleidsmakers de inflatie juist af te remmen met renteverhogingen.

Erdogan

Erdogan meent echter dat hogere rentes juist zorgen voor hogere prijzen en gaat daarmee in tegen de gangbare economische theorieën. Volgens de president is een hoge rente ‘een kwaal die de rijken alleen maar rijker maakt en de armen steeds armer’. Ook beloofde hij de rente nog jarenlang laag te willen houden. Het dagelijks leven voor Turken is ondertussen in rap tempo flink duurder geworden. In november kwam de inflatie in het land uit op ruim 21 procent.

De president heeft in de afgelopen jaren zijn greep op de centrale bank vergroot door verschillende beleidsmakers te ontslaan. Begin deze maand stuurde Erdogan ook de Turkse minister van Financiën Lutfi Elvan de laan uit. Volgens ingewijden was Elvan tegen de renteverlagingen. De nieuwe minister van Financiën Nureddin Nebati deelt de standpunten van Erdogan en verklaarde maandag dat Turkije vastbesloten is om de rente niet te verhogen. Nebati tekende daarbij wel aan dat hij niet wist of de renteverlagingen door de centrale bank zullen stoppen.