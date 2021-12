Metalengroep AMG wint op Damrak na verhoging winstverwachting

AMG dikte 9 procent aan in de MidKap. Het bedrijf verwacht in 2022 meer winst te boeken dan eerder voorzien. De verhoging is onder meer het gevolg van de verbeterde marktomstandigheden bij de lithiumactiviteiten, die de onderneming gaat onderbrengen in een divisie genaamd AMG Lithium. De lithiumstrategie zal tijdens een beleggersdag op 11 januari nader worden besproken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 791,25 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1036,53 punten onder aanvoering van AMG. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

ArcelorMittal

ArcelorMittal ging op kop in de AEX met een winst van 2,5 procent. Het staalconcern profiteerde onder meer van de positieve vooruitzichten voor de Chinese economie. Zo lieten topbeleidsmakers van de Communistische Partij na afloop van de jaarlijkse Central Economic Work Conference weten prioriteit te zullen geven aan economische stabiliteit in 2022. Dit wakkerde de hoop aan op meer steunmaatregelen van Beijing voor de economie.

Verzekeraar NN Group steeg 1,5 procent dankzij een adviesverhoging door Barclays. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 1 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM won 0,5 procent. De luchtvaartcombinatie heeft 500 miljoen euro afgelost van de banklening van 4 miljard euro, die gegarandeerd wordt door de Franse overheid. Air France-KLM herhaalde te blijven kijken naar een verdere versterking van de balans. De uitgifte van nieuwe aandelen behoort daarbij volgens het concern tot de mogelijkheden.

Bij de kleinere bedrijven zette Avantium (plus 10 procent) de opmars voort. Het chemieconcern werd vrijdag al bijna 40 procent meer waard na de bekendmaking dat het zijn plannen voor een bioplastics-fabriek in Delfzijl doorzet. Avantium werkte al jaren aan de plannen voor de fabriek.

De euro was 1,1288 dollar waard, tegen 1,1313 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 72,34 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 75,67 dollar per vat.