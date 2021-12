CBS: Nederland importeerde ruim kwart meer dan jaar eerder

Nederland heeft in oktober flink meer goederen in- en uitgevoerd dan een jaar eerder meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de import steeg hard, met meer dan 27 procent.

In totaal voerde Nederland voor 47 miljard euro aan goederen in. Daarvan kwam 22,1 miljard euro uit andere EU-landen en de rest van buiten de EU. De toename van de import van buiten de EU lag hoger dan die van binnen het economische blok.

De uitvoer van goederen lag in oktober 16 procent hoger dan in dezelfde maand van 2020. In totaal werd voor 51 miljard euro uitgevoerd. De groei kwam volledig door export naar EU-landen. De uitvoer naar landen buiten de Europese Unie daalde met 2,3 procent.

Het handelsoverschot, oftewel de uitvoer min de invoer, was 4 miljard euro. Een jaar geleden voerde Nederland nog 7,1 miljard euro meer goederen uit dan het invoerde.