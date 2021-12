Bijna 5 miljoen kijkers voor kampioensrace Max Verstappen

Op Ziggo Sport Select keken 2,54 miljoen mensen naar de wedstrijd, op Ziggo Sport schakelden nog eens 2,37 miljoen mensen in. Bij elkaar opgeteld staat de race op de eerste plaats van de best bekeken programma’s van de zondag. Het is ook meteen de best bekeken F1-race ooit voor Ziggo Sport. Dit record was eerder voor de F1-race in Zandvoort, in september dit jaar. Hier keken toen 3 miljoen mensen naar.

Na de F1-race in Abu Dhabi was het Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de zondag, met bijna 3 miljoen kijkers.