Meadows mailde dat nationale garde Trump-fans zou beschermen

Mark Meadows heeft een dag voor de aanval op het Capitool op 6 januari in een e-mail geschreven dat de nationale garde paraat zou staan om pro-Trump-demonstranten te beschermen. Een parlementaire commissie schrijft dat in een rapport over de voormalige stafchef van oud-president Donald Trump.

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de rellen adviseert in het rapport om Meadows te vervolgen voor zijn weigering volledig mee te werken aan het onderzoek. Maandag zal daarover waarschijnlijk worden gestemd.

Meadows overhandigde eerder volgens de Britse krant The Guardian zelf aan de commissie een PowerPoint-presentatie met daarin de plannen om een staatsgreep te plegen. In die presentatie stond onder meer dat Trumps naaste bondgenoten, mensen als Meadows zelf, Rudy Giuliani en Steve Bannon, tot 6 januari zouden hebben geprobeerd een manier te vinden om Trump aan de macht te houden, ondanks zijn verkiezingsverlies. Op 6 januari bestormden Trump-aanhangers het Capitool in een poging te voorkomen dat de verkiezingsuitslag officieel zou worden goedgekeurd. Dat lukte hen niet.

De e-mail van Meadows was volgens de parlementaire commissie een van de zaken waarover zij hem graag had willen ondervragen. Meadows zegde eind november toe mee te werken met het onderzoek, maar trok zijn medewerking later weer in. Hoewel hij sommige documenten die door de commissie waren opgevraagd heeft overhandigd, heeft hij ook veel documenten achtergehouden.